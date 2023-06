MAN refait surface en ce début d’année 2023

Essentiellement en raison du conflit Russo ukrainien qui a provoqué des pertes de production importantes pour le constructeur Pl, celui-ci peut maintenant se réjouir des ventes de véhicules au cours des trois premiers mois de 2023 qui ont augmenté de 41 % pour atteindre 27 333 unités, contre 19 325 au cours du 1er trimestre de l'année précédente. Au total, c’est exactement 19 655 camions (1er trimestre 2022 : 14 355), 917 autobus (1er trimestre 2022 : 707), et 6 761 véhicules utilitaires (1er trimestre 2022 : 4 263) qui ont été livrés aux clients. MAN Truck & Bus a généré un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, en hausse de 34% par rapport à l'année précédente (2,5 milliards d'euros). Cette croissance repose principalement sur l'augmentation des activités liées aux véhicules neufs et aux services associés.

« Après une année extrêmement difficile, marquée par des arrêts de production de plusieurs semaines, des perturbations dans les chaînes logistiques et des charges financières élevées, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, nous avons réussi à remettre MAN sur les rails grâce à d'importants efforts. Les mesures prises ces dernières années pour améliorer les résultats, dont certaines ont été incisives, portent aujourd'hui leurs fruits et se reflètent également dans les résultats de l'entreprise. Un grand succès ! Afin d'atteindre nos objectifs pour l'exercice en cours, nous allons maintenant tout mettre en œuvre pour poursuivre cette tendance positive », déclare Inka Koljonen, executive board member chez MAN Truck & Bus SE en charge des finances, de l'informatique et du service juridique. La responsable souligne toutefois les incertitudes qui subsistent, particulièrement en raison des conséquences économiques de la guerre en Ukraine et de la pandémie de coronavirus.