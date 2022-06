MAN se lance dans la production de batteries à grande échelle

À partir de 2025, le constructeur va fabriquer des batteries haute tension pour les camions et les bus électriques sur son site de Nuremberg. Cette production à grande échelle suppose un investissement d'environ 100 millions d'euros sur les cinq prochaines années pour la fabrication de plus de 100 000 systèmes de batteries par an. De plus, les investissements dans les technologies électriques de pointe permettent d'assurer 350 emplois à Nuremberg. Dans un premier temps, les batteries seront fabriquées à la main dans le cadre d'une production en petite série pendant deux ans et demi. La production à grande échelle débutera mi-2023 et se terminera fin 2024. MAN entend ainsi poser les bases de l'industrialisation des systèmes de propulsion électrique pour les camions et les bus.

Parallèlement, le gouvernement de l'État de Bavière va contribuer à hauteur de 30 millions d'euros au financement de la recherche et de la technologique énergétiques entre 2023 et 2027. Ces fonds seront utilisés afin de mener des recherches sur l'assemblage des batteries, la chimie et le développement des cellules, la sécurité des batteries et leur recyclage pour assurer la durabilité du mode de propulsion.