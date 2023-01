MAN signe un accord avec DB Schenker pour la livraison de 100 camions électriques

« MAN Truck & Bus et DB Schenker accélèrent sur la voie de l’électrification du transport. Nous sommes fiers de compter DB Schenker comme notre premier client pour notre poids lourd eTruck. La demande pour des véhicules électriques sur le marché était déjà forte, mais elle s’intensifie fortement, car de plus en plus de clients se fixent eux-mêmes des objectifs de décarbonation très élevés. Cela a un impact sur la supply chain. Et nous savons aussi que nous n’atteindrons nos objectifs de mobilité durable pour le transport de marchandises que si le soutien politique est au rendez-vous. Entre autres choses, cela concerne naturellement le développement rapide des infrastructures de charge et la mise en place d’incentives pour l’achat de camions électriques », déclare Alexander Vlaskamp, président-directeur général de MAN Truck & Bus, en présence d’Hubert Aiwanger, ministre des affaires économiques de Bavière.

Créer les conditions économiques d’une supply chain durable

« Nous voulons nous constituer un capital expérience avec l’usage de camions électriques le plus rapidement possible. C’est ainsi que nous pourrons créer les conditions économiques d’une supply chain plus respectueuse de l’environnement. C’est pour cette raison qu’il est important à nos yeux de nous doter de nos premiers MAN eTruck. Cela nous rapproche de notre ambition de neutralité carbone sur nos activités de transports en 2040 », expose pour sa part Cyrille Bonjean, responsable du transport terrestre chez DB Schenker Europe.

MAN transforme ses usines pour produire des camions électriques

Par le biais de cet accord portant sur 100 MAN eTruck, les deux groupes marquent un jalon important de leur stratégie d’électrification. Parmi les 100 camions, on compte des tracteurs de semi-remorque, baptisés tracteurs de semi-remorque ultra, qui seront les premiers à être livrés en 2024, mais aussi, dans un second temps à partir de 2025, des ultra-tracteurs et des camions à caisse mobile.

Les premiers exemplaires de MAN eTruck seront produits à Munich, en petite série, ce qui implique une adaptation de l’usine, prévue depuis 2021, pour synchroniser la double production de camions diesel et électriques. Les composants nécessaires aux packs de batteries seront produits à Nuremberg à l’avenir, le site industriel du groupe dédié aux technologies de haut voltage. La production de grande série est attendue dès le début de 2025 et MAN a investi quelque 100 millions d’euros dans ce projet quinquennal, bénéficiant du soutien du land de Bavière, à hauteur de 30 millions d’euros sur la période 2023-2027.

DB Schenker retient l’offre servicielle de MAN Digital Solutions

DB Schenker est le premier client pilote pour ces eTrucks, et son projet comprend également la mise en place des infrastructures de charge, la planification intelligente des itinéraires et d’autres services numériques de MAN Digital Solutions comme eManager, ServiceCare et MAN Driver App. DB Schenker va donc bénéficier d’un accompagnement à 360° de MAN Transport Solutions (analyse des itinéraires, stratégie de charge, planification de l’infrastructure de charge et l’optimisation de la demande énergétique, etc.). La première livraison de camions MAN eTruck est programmée premier semestre 2024, tandis qu’aucune indication financière n’a filtré à propos de cet accord d’envergure.