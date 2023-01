MAN SimplePay ou quand le camion passe à la caisse

Grâce à sa solution digitale MAN SimplePay, MAN Truck & Bus est le premier constructeur a développer une plateforme pour tous les paiements relatifs aux véhicules industriels. Le camion se transforme en porte-monnaie digital pour tous les paiements qu’un camion peut avoir au quotidien. Nait ainsi une transparence totale et une simplification de toutes les opérations de paiement.

C’est également bénéfique pour les gestionnaires de flotte qui reçoivent en temps réel les dépenses de chaque véhicule avec un système unique, tout en réduisant leurs tâches administratives. MAN résout ainsi une activité très chronophage et permet aux responsables de parc de se consacrer bien plus à l’exploitation de leurs véhicules.

D’un point de vue technique, les paiements s’effectuent directement via RIO la gestion numérique du processus est gérée par le partenaire Stripe. L’infrastructure cloud est assurée par Amazone Web Services (AWS). Il est possible d'activer MAN SimplePay depuis la MAN Marketplace, et le service sera mis en place "over the air" directement pour les véhicules désignés.