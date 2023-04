MAN teste la résistance au froid de ses camions électriques

Le constructeur a intégré le eTruck dans ses essais hivernaux annuels qui se déroulent de décembre à mars au nord de la Suède. Le nouveau camion électrique, dont l'autonomie quotidienne est comprise entre 600 et 800 kilomètres, a ainsi pu prouvé qu'il fonctionnait sans problème sur la glace, dans la neige et à des températures allant jusqu'à -40 degrés. Les fonctions de conduite et l'autonomie, le chauffage et le comportement de charge ont fait l'objet de milliers de kilomètres d'essais électriques réussis dans les conditions de l'Arctique. « Les tests hivernaux ont été une réussite totale. Nos ingénieurs ont littéralement mis le nouveau eTruck à l'épreuve jour et nuit dans les conditions les plus difficiles. Le niveau de maturité est déjà extrêmement élevé et l'équipe de développement travaille avec beaucoup de passion sur les essais ultérieurs afin de fournir à nos clients un produit optimal pour le passage à un transport routier de marchandises sans CO2 », déclare le Dr Frederik Zohm, membre du comité exécutif pour la recherche et le développement au sein de MAN Trucks & Bus. Une trentaine d'ingénieurs ont ainsi testé la gestion globale de l'énergie, le refroidissement et la gestion thermique des batteries, l'interaction et le contrôle des composants de la chaîne cinématique ainsi que le comportement de charge dans les conditions hivernales extrêmes, entre autres, sur quatre prototypes présentant différentes configurations de batterie, de moteur électrique, de transmission, d'essieu et de cabine de la future gamme de production en série.

Une production à grande échelle

D'autres phases de tests suivront, comme la résistance au feu des batteries, leur immersion dans l'eau et en chute libre. Les composants individuels et l'ensemble du véhicule doivent également passer des crash-tests, des mesures de bruit et des tests de compatibilité électromagnétique. De plus, le nouveau camion électrique parcourra plusieurs centaines de milliers de kilomètres en fonctionnement continu sur les routes européennes. Enfin, des essais sont prévus dans le sud de l'Espagne, avec des températures extérieures supérieures à plus de 40 degrés et un fort ensoleillement. Rainer Miksch, indique : « Répondre aux conditions de fonctionnement parfois extrêmement différentes en fonction des diverses applications de nos clients, c'est tout l'art du développement des véhicules industriels. Mais maintenant que l'eTruck a plus que répondu à nos attentes lors des essais hivernaux, toute l'équipe d'essai et de développement attend avec impatience les prochaines épreuves et les essais estivaux afin de se rapprocher encore un peu plus de la production à grande échelle du camion électrique. »