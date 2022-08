MAN Truck & Bus : 30 % de baisse des ventes de camions sur le premier semestre

MAN Truck & Bus a réalisé un chiffre d'affaires d'approximativement 5 milliards d'euros au premier semestre 2022, inférieur au niveau de l'année précédente. Compte tenu de l'arrêt de la production pendant six semaines dans ses usines en raison des problèmes d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine, le constructeur a enregistré une légère perte d'exploitation au deuxième trimestre. Le résultat d'exploitation ajusté du premier semestre s'élève tout de même à 34 millions d'euros. Outre la baisse du chiffre d'affaires en volume, le résultat d'exploitation a été principalement impacté par l'évolution des prix des matériaux et de l'énergie.

Les ventes d'un total de près de 35 000 camions, camionnettes et bus ont diminué de 26 % par rapport au premier semestre 2021 et ont été principalement caractérisées par une baisse de 30 % à près de 24 000 unités dans le segment des camions.

Les ventes de pièces de rechange et de services d'atelier se sont élevées à environ 1,3 milliard d'euros au premier semestre 2022, ce qui correspond à une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente.

« Les incertitudes géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales continuent de mettre la pression sur l'industrie. Les taux d'inflation élevés et la hausse des coûts des matériaux et de l'énergie créent des tensions supplémentaires. Nous devons faire preuve de la plus stricte discipline en matière de coûts afin de pouvoir continuer à réagir avec souplesse. Nos carnets de commandes sont bien remplis, notre cadence de production s'est quelque peu stabilisée ces derniers temps et notre activité de services continue de croître fortement » a déclaré Inka Koljonen, membre du directoire responsable des finances, de l'informatique et des affaires juridiques chez MAN Truck & Bus SE. Et de poursuivre : « Malgré un arrêt de la production de plusieurs semaines et des ventes considérablement réduites, nous avons réussi à atteindre l'équilibre de notre résultat d'exploitation ajusté au premier semestre. Il s'agit d'un résultat solide. »