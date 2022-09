MAN Truck & Bus choisit Stripe pour piloter son écosystème de paiement

Stripe, plateforme de paiement par Internet destinée aux professionnels, va assister MAN Truck & Bus afin de créer MAN SimplePay. Avec les solutions Stripe payments et Stripe Connect, les gestionnaires de flottes pourront gérer en toute simplicité les paiements des prestataires.

Les transporteurs, qui possèdent et exploitent un grand nombre de camions, doivent gérer les paiements pour un large éventail de services : entretien et réparations, assistance en cas de panne, carburant, péages et embouteillages. Faciliter ces paiements est un élément important du fonctionnement de la chaîne logistique. Pour permettre une expérience de marque unifiée et fluide, MAN a fait le choix d’intégrer ses ateliers et services de réparation partenaires dans la plateforme MAN SimplePay.

Plus de visibilité pour les gestionnaires de flotte

Les propriétaires de flottes MAN peuvent désormais enregistrer des méthodes de paiement sur MAN SimplePay et les affecter à un camion ou à un groupe de camions pour payer les services.

Prenons l'exemple du service de dépannage Mobile24. Actuellement, lorsqu'un camion tombe en panne, le conducteur appelle Mobile24 et une équipe d'assistance est envoyée pour dépanner le camion. Les conducteurs ou les gestionnaires de flotte échangent des informations avec le réparateur, signent des documents papier et une facture est envoyée à l'exploitant du camion quelques jours plus tard. Le gestionnaire de flotte n'a pas de visibilité immédiate sur l'état d'avancement du paiement, ni sur les informations de paiement en cours. Mais avec MAN SimplePay, le propriétaire de la flotte est facturé directement sur le mode de paiement enregistré pour ce camion spécifique, et les fonds sont acheminés automatiquement vers le partenaire Mobile24. Les gestionnaires de flotte et les prestataires peuvent voir l'activité de paiement en temps réel, et n'ont plus besoin de s'appuyer sur des systèmes papier ou d'attendre que les collaborateurs envoient les détails d'un partenaire à l'autre.

« Un propriétaire de flotte peut exploiter plusieurs véhicules MAN qui fonctionnent généralement six ou sept jours par semaine. Cela représente beaucoup de paiements à traiter et à gérer. MAN SimplePay numérise l'ensemble du processus et ajoute les paiements à la liste des tâches que nous voulons que les véhicules MAN réalisent pour nos clients », explique Johannes Huber, chef de projet de MAN SimplePay.