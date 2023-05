MAN Truck & Bus France promeut les biocarburants avec Neste

Le constructeur MAN, le producteur finlandais de carburants durables Neste et Altens, société française spécialisée dans la distribution de carburants alternatifs ont signé un partenariat il y a moins d'un an avec l'objectif de promouvoir les biocarburants en France de manière pédagogique le potentiel des biocarburants comme solution de transition permettant de décarbonner déjà massivement l'industrie du transport. D'une part, Neste propose Neste MY diesel renouvelable, HVO 100, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 90 % par rapport au diesel fossile sur l’ensemble du cycle de vie. Neste MY diesel renouvelable est compatible avec tous les moteurs diesel (sans modification du moteur et sans exclusivité -pur ou mélangé au diesel fossile) et les infrastructures de distribution de diesel existantes. Ce carburant alternatif est fabriqué à partir de matières premières renouvelables, comme de l'huile de friture. D'ailleurs, des rapports indépendants, comme celui du WEF/CST, estiment que la disponibilité mondiale de déchets et de résidus d'huiles et de graisses sera de 40 millions de tonnes d'ici 2030. C'est pourquoi, Neste a investit environ 1,9 milliard d'euros dans l'extension de la raffinerie de Rotterdam, ce qui devrait permettre d'augmenter la capacité globale de production de produits renouvelables de Neste de 1,3 million de tonnes par an, ce qui portera la capacité totale de production de produits renouvelables à Rotterdam à 2,7 millions de tonnes par an, puis à 6,8 millions de tonnes par an fin 2026. En 2030, la production de carburants renouvelables devrait être suffisante pour faire face à la demande du marché.

De son côté, MAN poursuit sa stratégie NewMAN, qui comprend plusieurs étapes de transition énergétique du parc poids lourds, des batteries électriques aux biocarburants, B100 - HVO, en passant par les infrastructures de recharge ou d'avitaillement. À ce jour, les camions roulant aux biocarburants représentent 10% des ventes du constructeur en France.