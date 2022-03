MAN Truck & Bus modifie son top management

Friedrich Baumann est donc le nouveau directeur des ventes et des solutions clients chez MAN Truck & Bus. Il succède à Göran Nyberg qui reprend ses fonctions de vice-président exécutif des opérations commerciales de Navistar.

« Friedrich Baumann et Göran Nyberg sont tous deux des experts reconnus dans le secteur des véhicules industriels. Leur expertise et leur forte capacité d’adaptation et de compréhension des besoins des clients dans le secteur du transport, permettent à MAN, Navistar et le groupe Traton de tirer les bénéfices de ce changement et de cet échange de poste », commente Christian Levin, président du conseil de surveillance de MAN Truck & Bus SE et président-directeur général de Traton SE, filiale du groupe Volkswagen.

Restructuration des activités commerciales au sein du groupe Traton

« Je tiens à remercier Göran pour son travail fructueux au cours de ces dernières années. Sous sa direction, le lancement de notre nouvelle génération de camions a été un véritable succès auprès de notre clientèle. Göran a également géré avec succès le réalignement de la division des ventes. Je suis impatient de travailler avec Friedrich Baumann. Grâce à son expérience internationale, sa compréhension stratégique et sa connaissance approfondie du secteur, il apportera un élan précieux à notre nouvelle équipe de direction », ajoute Alexander Vlaskamp, nouveau président-directeur général de MAN Truck & Bus SE depuis fin novembre 2021.