MAN : un premier trimestre sauvé par les services

Malgré des contraintes d'approvisionnement, MAN annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards d'euros au premier trimestre 2022, à peine inférieur à celui de l'année précédente. La baisse des ventes de véhicules neufs, qui ont totalisé 19 325 véhicules (camions, utilitaires, et bus), a été en partie compensée par une augmentation des activités de services. Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 57 millions d'euros.

« Outre la baisse du chiffre d'affaires en volume, le résultat d'exploitation a été pénalisé par l'arrêt de la production dans certaines usines, l'augmentation des coûts de l'énergie et l'évolution défavorable des prix des matériaux. Cette évolution a été compensée, entre autres, par une tendance à la hausse des marges des poids lourds pour les véhicules neufs et d'occasion », a précisé Inka Koljonen, membre de l'executive board for finance, IT and legal au sein de MAN.

Les effets de la guerre en Ukraine sur le constructeur seront particulièrement visibles au deuxième trimestre. La production de camions a été interrompue mi-mars en raison de retards de livraison et a repris doucement depuis la fin du mois d'avril. La reprise complète de la production devrait prendre plusieurs mois.