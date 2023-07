MAN va poursuivre le développement de batteries de camions et d'autobus à Nuremberg

Sur le site de MAN à Nuremberg, le ministre-président bavarois, M. Markus Söder, a remis symboliquement à l'entreprise quatre accords de subventions de l'État bavarois, totalisant près de 25 millions d'euros. Cette somme s'inscrit dans le cadre d'une promotion technologique globale visant à poursuivre le développement de batteries haute tension pour les camions et les autobus électriques. Cela signifie que quatre des cinq projets de financement ont été approuvés par le gouvernement de l'État de Bavière. Le sous-projet restant est encore en phase de candidature.

Il convient de rappeler qu'il y a environ un an, MAN Truck & Bus a fait part de sa décision de fabriquer à grande échelle des batteries pour véhicules industriels sur le site de Nuremberg à partir de 2025. Ces packs de batteries seront utilisés pour équiper les camions et les bus électriques de la marque. Alors que le bus électrique MAN Lion's City E est déjà produit en série depuis 2020 et connaît une forte demande, la livraison des nouveaux MAN eTrucks débutera en 2024. Le constructeur prévoit d'investir environ 100 millions d'euros pour le développement et la production des batteries à Nuremberg. En outre, des investissements seront également réalisés dans la logistique, l'infrastructure, les bâtiments et les installations de production.

La production des batteries en pré-série et en petite série a déjà commencé en 2021. À partir de 2025, la production de batteries sera progressivement accélérée grâce à une nouvelle installation de production et dans un nouveau bâtiment. La cérémonie de pose de la première pierre est prévue pour l'automne 2023. Environ 100 000 batteries par an pourront alors être fabriquées à grande échelle, posant les bases de l'industrialisation des motorisations électriques chez MAN. Environ 15 000 à 25 000 eTrucks pourraient en être équipés, en fonction de la configuration.

« Si la montée en puissance de l'électromobilité dans le secteur des camions se déroule comme nous le supposons, la capacité de production actuellement prévue ne suffira plus à la fin de cette décennie. En 2030, environ 50 % des camions MAN nouvellement immatriculés en Europe devraient être équipés de batteries électriques, soit environ 40 000 unités. C'est pourquoi nous commençons déjà à réfléchir à d'autres étapes d'expansion », explique Alexander Vlaskamp, président du conseil d'administration de MAN Truck & Bus SE.