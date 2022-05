Manpower organise le covoiturage interne avec Blablacar Daily

Déjà partenaire de la société Blablacar – la plus importante plateforme de covoiturage tricolore – depuis 2016, Manpower France a souhaité renforcer son engagement environnemental en s’associant à BlaBlaCar Daily, qui revendique le titre d’application du covoiturage quotidien avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs. En ayant accès à cette solution de mobilité mutualisée, les salariés intérimaires et collaborateurs permanents de Manpower France pourront alors faire partie des 900 000 Français qui, chaque jour, covoiturent pour se rendre au bureau, réduisant ainsi leurs émissions de CO2 et optimisant leur budget transport.

Ne plus dépendre d’un périmètre de travail restreint

Répondant donc à enjeu environnemental, cette alliance entre Manpower et BlaBlaCar Daily vise également à améliorer la mobilité des intérimaires pour qui la possibilité ou non de se déplacer influence l’acception ou le refus d’un poste. Élargir les opportunités d’emploi mais aussi enrichir l’expérience proposée aux intérimaires et Talents MyPath – programme qui propose des parcours professionnels sur mesure aux collaborateurs –, telles sont les autres raisons pour lesquelles Manpower s’est tourné vers le covoiturage déployé par BlablaCar et son extension Daily.

Celle-ci leur promet d’ailleurs d’économiser jusqu’à 220 euros sur leurs trajets mensuels en plus de se voir offrir leurs quatre premiers trajets ainsi qu’une carte carburant de 15 euros. En outre, « les résultats obtenus [en matière de réduction des coûts et du CO2] pourraient amener le groupe à prendre des mesures complémentaires sur ce sujet », révèle Caroline Brenier, directrice de la RSE chez ManpowerGroup.