Mapauto reprend les concessions Jaguar Land Rover de Cannes et Nice

Le groupe Mapauto vient d’annoncer l’acquisition des concessions Jaguar Land Rover implantées à Cannes et Nice, appartenant à Azur British Cars.

Le distributeur Mapauto vient d’annoncer la reprise des concessions Jaguar Land Rover du groupe Azur British Cars (ABC Nice Cannes). Implantés à Cannes et Nice, ces points de vente complètent la présence de Mapauto sur la Côte d’Azur. L’année de ses 55 ans, le groupe familial Mapauto franchit une étape supplémentaire grâce à cette acquisition. Installé à Fréjus depuis 1967, Mapauto représente déjà Jaguar Land Rover. L’arrivée des sites de Cannes et Nice lui permet de couvrir une zone plus large sur le département des Alpes-Maritimes.

Un complément idéal

Dirigé par Harold et Jordan Bakalian, Mapauto a réalisé un chiffre d’affaires de 53,5 millions d’euros en 2021. De son côté, ABC Nice Cannes est un établissement secondaire de la société Azur Autos. Cette dernière a réalisé un chiffre d’affaires de 42,4 millions d’euros en 2021. Avec l’arrivée de ces deux points de vente implantés dans des villes à fort potentiel, Mapauto ouvre un nouveau chapitre important.