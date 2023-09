Mapiècedoccase encourage ses clients à acheter proche de chez eux

Créée en 2021 par le groupe Global PRE pour promouvoir la réparation automobile avec des pièces de réemploi, la market-place Mapiècedoccase souhaite poursuivre sur sa lancée de réduction de l’impact carbone et environnementale des achats réalisés sur son site. Ainsi, en septembre, la plateforme a lancé un module de livraison écoresponsable pour que ses clients puissent acheter des pièces issues de l’économie circulaire et produites au plus proche de chez eux. Dès lors que l’option est activée, le consommateur doit inscrire son code postal afin que les résultats de sa requête soient traités en fonction de l’impact carbone généré. Il pourra ainsi comparer toutes les pièces en fonction du taux de CO2 émis et choisir la livraison la plus écologique. Le taux de CO2 par kilomètre sera calculé en fonction de la distance entre l’adresse de livraison et l’adresse d’expédition. L'objectif étant de ne pas augmenter le coût de la pièce pour le client final.

Mapiècedoccase était déjà engagée dans une démarche écologique en donnant accès à des pièces issues de l’économie circulaire. À ce jour, la market-place dispose de 89 centres VHU qui s’engagent à travailler dans un esprit commun avec un stock de pièces immédiatement disponibles de plus de 1,1 million d’unités. Avec la livraison écoresponsable, Mapiècedoccase souhaite contribuer davantage à l’économie circulaire et promouvoir de nouveaux modes de consommation parmi les sites e-commerce. Les pièces issues de l’économie circulaire sont des produits d’occasion fabriqués en France et générateurs d’emplois non délocalisables dans le pays. Cette alternative à la pièce neuve est accessible autant par les professionnels que les particuliers.