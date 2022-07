Marc Ouayoun succède à Lahouari Bennaoum à la tête d’Audi France

Volkswagen Group France réorganise quelques-unes de ses directions avec l’arrivée de Valérie Pivert-Diallo en tant que directrice des ressources humaines. Elle prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre, après avoir occupé ce même poste au sein de firmes comme Ikea, BASF, Danone Waters et Fives. « Valérie Pivert-Diallo est un renforcement majeur pour le développement et la transformation de Volkswagen Group France et de ses équipes », souligne le constructeur. Toujours dans la perspective de cette transformation, la filiale française met en place une direction Mobilités, qui regroupera dès la rentrée les directions Fleet Solutions et Véhicules d’occasion-Véhicules courtes durées. Toujours dirigées par Jean-Marc Prince et Jean-Baptiste Gendrot, ces activités seront complétées par tout ce qui touche aux nouvelles mobilités. Pour diriger cet ensemble, le groupe a choisi Lahouari Bennaoum, qui quittera donc la marque Audi, qu’il dirigeait depuis 4 ans.

Retour en France pour Marc Ouayoun

Pour succéder à Lahouari Bennaoum à la tête d’Audi France, le constructeur a fait appel à Marc Ouayoun. Ancien directeur de Porsche France, le dirigeant était jusqu’à présent président de Porsche Canada. Il fait donc son retour en France pour poursuivre le développement d’Audi sur le territoire. Marc Ouayoun dispose donc d’une grande expérience de l’univers premium-luxe et de l’expérience client qui va avec. Son expérience du marché français devrait également constituer un atout dans son nouveau rôle.