Marché automobile français : les ventes aux particuliers au plus bas en 2022

Selon les statistiques des immatriculations de voitures particulières en France fournies par AAA Data, le marché automobile français a subi une nouvelle chute en 2022 (- 7,89 %) pour un volume encore historiquement bas de 1 529 035 unités.

Le marché des particuliers encore en recul en 2022

Si l'on se penche sur les différents canaux de vente au cours de cette année 2022, le canal le plus rentable constitué par les ventes aux particuliers a encore souffert en raison notamment de la crise des semi-conducteurs et des difficultés de livraison dans les concessions. Ce marché s'établit à 45,44 % de part de marché et affiche une baisse de - 2,87 %.

Du côté des professionnels, la location longue durée recule de 4,59 % pour une pénétration de 13,37 %. Les ventes aux sociétés suivent le même chemin, avec une baisse de 8,56 % pour une part de marché de 15,01 %.

Au niveau des canaux tactiques, les délais de livraison ne permettent pas d'alimenter les canaux tactiques comment c'était le cas avant la crise de 2020. Ainsi, la location courte durée perd encore du terrain (- 19,8 %) pour une part de marché de 8,41 %. Les véhicules de démonstration reculent quant à eux de 15,48 % pour une pénétration de 14,91 %.