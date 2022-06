Marché automobile : le canal des particuliers stagne à un niveau très bas en mai 2022

Selon les statistiques des immatriculations des voitures particulières fournies par l'organisme AAA Data, le canal de ventes aux particuliers, réputé le plus rentable, ne parvient pas à redresser la tête après plus d'un an de crise.

Une part de marché historiquement faible pour le canal des particuliers

Depuis le début de l'année, il affiche, malgré deux jours ouvrés supplémentaires, une baisse de 4,94 % par rapport à la même période l'an passé. Ce qui représente une part de marché de 42,27 % en mai contre 42,43 % en avril dernier.

La location courte durée n'est toujours pas la priorité des marques automobiles en raison de la pénurie des semi-conducteurs et des effets de la guerre en Ukraine sur les différents composants. Ce canal perd 20,17 % pour une pénétration de 14,98 %. Du côté des professionnels, la LLD enregistre une baisse de 13,13 % pour une part de marché de 12,5 %. Les ventes aux sociétés reculent de 13,92 % pour une pénétration de 14,05 %. Les véhicules de démonstration suivent la même tendance (- 9,78 %) pour une part de marché de 13,16 %.

Marché français VP en recul de 16,92 % sur les cinq premiers mois de l'année

Au cumul des cinq premiers mois de l'année, le marché français des voitures particulières affiche une baisse globale de 16,92 % pour un total de 600 894 unités immatriculées. Le canal des particuliers chute de 11,35 % sur cette période pour une part de marché moyenne de 44,67 %.