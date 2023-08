Marché de la LLD : des flottes toujours plus électriques

L’été, en plus d’être chaud, a été « vert » pour le secteur de la location longue durée. C’est en effet ce que démontrent les données communiquées par le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités (ou SesamLLD) ce vendredi et portant sur le mois de juillet 2023.

© SesamLLD

Alors que 62,6% des véhicules d’entreprises sont immatriculés en LLD sur un marché automobile en hausse d’environ 20% par rapport à juillet 2022 (avec 128 947 mises à la route), soit près d’une vente sur trois, la LLD enregistre une augmentation de sa part de marché de 31% sur un an ainsi qu’une évolution de son mix énergétique.

L’électrique et le diesel au coude-à-coude

Le durcissement de certaines réglementations en faveur de mobilités plus vertueuses et les incitations économiques qui en découlent ont ainsi poussé l'adoption des motorisations électriques et hybrides rechargeables, qui constituaient 21,3% des immatriculations LLD réalisées le mois dernier, contre 15,7% à la même période l’an passé. En somme, presque un véhicule sur six en flotte LLD roule désormais « branché ». Compte tenu de cette électrification accrue, la part du diesel recule inexorablement pour ne représenter à présent plus que 21,7% des immatriculations, contre 36,5 % en juillet 2022.

© SesamLLD

Le gazole est ainsi devancé par l’essence (à 36,9% contre 31,9% en 2022) et talonné par l’hybride non-rechargeable avec ses 17,7% (contre 14 ,1% l’année dernière à la même période). Quant aux véhicules carburant aux énergies alternatives (E85, Hydrogène, GPL, GNV etc.), ils englobent une proportion bien plus minime des immatriculations LLD (2,4 %) mais s’avèrent en croissance également, de 0,6 points.