Marché des flottes : les chiffres clés de l'embellie à fin août

Selon les chiffres publiés par l'Arval Mobility Observatory, le marché du véhicule d’entreprise a crû plus vite que le marché national en août. Avec une hausse des immatriculations de 32,9 % pour 53 084 mises à la route, il amorce même un rattrapage de son niveau d'avant-crise. Au global, depuis janvier, la progression s'établit à 16,3 % à 520 384 VP + VUL soit 58 026 immatriculations de moins qu'en 2019 (année de référence) contre 60 651 immatriculations manquantes à fin juillet.

Le mois d'août confirme la reprise

Avec le même nombre de jours ouvrés par rapport à 2022, le marché des flottes automobiles est resté bien orienté en août. Avec 53 084 immatriculations (VP + VUL), il progresse de +32,9 %, soit plus rapidement que le marché français dans sa globalité. Une hausse qui fait suite à un mois de juillet déjà en nette progression (+35,7 % et 64 831 mises à la route). L’été 2023 aura ainsi permis l’arrivée dans les flottes d’entreprise de plus de 103 000 véhicules.

En détails :

le segment des véhicules utilitaires légers , avec 16 648 immatriculations, croît de +24,6 %, celui des véhicules particuliers est aussi à la hausse (36 436 unités, soit +37,01 %).

, avec 16 648 immatriculations, croît de +24,6 %, celui des véhicules particuliers est aussi à la hausse (36 436 unités, soit +37,01 %). côté énergies , le Diesel continue de perdre en puissance (-6,03 % à 17 419 immatriculations VP + VUL) au bénéfice des modèles électrifiés qui totalisent 10 572 VP + VUL, ce qui représente 19,9 % du marché entreprise,

, le Diesel continue de perdre en puissance (-6,03 % à 17 419 immatriculations VP + VUL) au bénéfice des modèles électrifiés qui totalisent 10 572 VP + VUL, ce qui représente 19,9 % du marché entreprise, le 100 % électrique s’établit en croissance de + 66,8 % à 5 523 VP + VUL, tandis que les hybrides rechargeables progressent de + 54,2 % à 5 049 unités, l

s’établit en croissance de + 66,8 % à 5 523 VP + VUL, tandis que les hybrides rechargeables progressent de + 54,2 % à 5 049 unités, l les hybrides simples sont également en hausse, à + 91,95 % (8 277 VP + VUL).

Le marché des flottes amorce un rattrapage de son retard

En cumul sur huit mois et avec un jour ouvré de moins par rapport 2022, le marché entreprise affiche désormais une progression de + 16,3 % (520 384 VP + VUL), contre 14,8 % au niveau national. Il commence même à combler très légèrement son retard par rapport à la même période d’avant-crise en 2019, avec 58 026 immatriculations VP + VUL manquantes pour faire aussi bien, contre 60 651 immatriculations à fin juillet.

En détails :

les véhicules particuliers tirent l’ensemble de la croissance , avec des immatriculations en hausse de 20,8 % (338 240 unités), tandis que les utilitaires s’affichent en progression de + 8,76 % (182 144 unités) ;

, avec des immatriculations en hausse de 20,8 % (338 240 unités), tandis que les utilitaires s’affichent en progression de + 8,76 % (182 144 unités) ; le Diesel est en repli de -14,05 % (196 356 VP + VUL), quand l’ essence reste en forme (+39,01 % - 135 161 unités) ;

est en repli de -14,05 % (196 356 VP + VUL), quand l’ reste en forme (+39,01 % - 135 161 unités) ; les véhicules électrifiés (100 % électriques et hybrides rechargeables) représentent 19,8 % des immatriculations en entreprise (103 228 VP + VUL), une part de marché stable par rapport à juillet;

(100 % électriques et hybrides rechargeables) représentent 19,8 % des immatriculations en entreprise (103 228 VP + VUL), une part de marché stable par rapport à juillet; enfin, les hybrides simples affichent des immatriculations en croissance de + 45,32 % (72 377 VP + VUL).

Parts de marché des différentes énergies en flottes (VP + VUL) à fin août 2023