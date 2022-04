Marché Europe : les SUV représentent la moitié des ventes de véhicules électriques

En février, le marché européen des véhicules neufs pâtissait toujours de la pénurie de semi-conducteurs, à laquelle s’est ajouté le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine impactant l’ensemble de la chaîne de production et d'approvisionnement de nombreux constructeurs. Par conséquent, comme le démontrent les données de JATO Dynamics portant sur 26 marchés européens, les immatriculations de VN ont chuté de 5,4 % au mois de février 2022 par rapport à la même période l’an dernier, s’établissant à 794 576 unités. Sur les deux premiers mois de l'année, le volume de mises en circulation accuse un repli moindre (- 3,8 %) avec 1 607 321 unités.

Dans ce marché en recul, les véhicules électriques à batterie (BEV) parviennent cependant à gagner en part de ventes et représentent 56 % de la demande totale de véhicules à faibles émissions (comprenant les 100 % électriques, les hybrides rechargeables et les voitures à hydrogène). Enregistrant 87 400 exemplaires vendus, les BEV ont même vu leurs volumes augmenter de 77 % par rapport à février 2021. Une belle croissance permise par l'émergence de nouveaux modèles plus compétitifs mais aussi le maintien d’incitations fiscales mises en place au sein de l’UE. Malheureusement, les hybrides rechargeables (PHEV) ne réalisent pas d’aussi belles performances, leurs ventes n’ayant augmenté que de 6 %, comptant 67 400 unités.

Le constructeur Tesla et les SUV largement plébiscités

Au global, les voitures électrifiées constituent tout de même 20 % du marché total en février 2022, contre 13 % en février 2021 et 6 % en février 2020. Sur l’ensemble, ce sont les SUV qui soutiennent les chiffres du marché automobile européen, représentant 49 % de la demande totale dans tous les segments et 51 % de toutes les immatriculations de véhicules 100 % électriques en février. Ils détrônent ainsi les citadines, qui représentaient 44 % en février 2021 et tombent désormais à 25 % de part de marché. Toutefois, les VE ne représentaient que 11 % du total des ventes de SUV, ce qui signifie que le potentiel d’évolution des SUV électrifiés demeure important.

Concernant les marques les plus appréciées des acheteurs des véhicules électrifiés, Tesla a surplombé le segment des BEV en février 2022 avec 18 % de part de marché. L’Américain classe même deux de ses modèles au Top 3, avec la Model 3 (9 061 unités) et la Model Y (6 729 unités) devant la Fiat 500 (3 796 unités). La popularité de la Model 3 ne se dément d’ailleurs pas quelles que soient les régions, en tête en Espagne, en France et en Allemagne, tandis que la Model Y arrivait en pole position en Autriche, en Belgique, en Suisse, au Danemark et au Royaume-Uni. Au rayon PHEV, le Peugeot 3008 (3 611 unités) se place premier devant le Ford Kuga (2 898 unités) et la berline BMW Série 3 (2 891 unités).

Au classement général des modèles, sans distinction de motorisations, c’est cette fois la Volkswagen Golf qui domine avec plus de 15 000 exemplaires écoulés. Un chiffre toutefois en baisse de 6 % par rapport à février 2021. D’ailleurs, parmi le Top 10, seules les Dacia Sandero, Peugeot 3008 et Hyundai Tucson ont affiché des ventes en progression en février 2022 avec des hausses respectives de + 5 %, + 11 % et + 28 %.