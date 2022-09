Marché flottes : les immatriculations mises en pause au mois d'août

Cela était prévisible. La période des congés d’été – et plus particulièrement le mois d’août – n’a pas été propice aux immatriculations de véhicules d’entreprise. Selon les dernières données de l’Arval Mobility Observatory, entre le 1er et le 31 août derniers, 39 984 nouveaux véhicules ont été mis à la route (- 6,49 %). Dans le détail, ce sont 26 618 véhicules particuliers (VP) et 13 366 véhicules utilitaires légers (VUL) qui sont venus grossir un marché flottes toujours en repli (- 16,41 %) depuis le début de l’année.

Les véhicules hybrides en panne

Le mois dernier, ce sont très majoritairement des véhicules carburant au sans-plomb ou 100 % électriques qui ont fait leur entrée dans les parcs d’entreprise. Les flottes françaises ont ainsi reçu 9 725 automobiles et utilitaires dotés de motorisations essence et 3 311 modèles zéro émission. Assez logiquement, les arrivées de diesel ont encore reculé (- 17,69 %) à 18 548 unités.

D’une manière plus surprenante, les livraisons de véhicules hybrides ou hybrides rechargeables (PHEV) ont été plus timides. Le Baromètre mensuel des flottes fait état de la mise à la route de 4 334 hybrides simples et 3 274 véhicules hybrides plug-in. Des volumes en baisse de 5,29 % et 18,39 % par rapport à août 2020.