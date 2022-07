Marché flottes : quels sont les SUV les plus prisés des entreprises (S1 2022) ?

Les SUV et crossovers prennent de plus en plus de place dans les parcs des entreprises (et des collectivités) au détriment des classiques citadines ou compactes, breaks et monospaces. Et ici, contrairement aux ventes de berlines, les podiums sont davantage disputés entre constructeurs tricolores et étrangers. Ford, BMW ou encore Tesla raflent ainsi quelques médailles d'argent ou de bronze selon les segments. Notons également que les SUV du segment C, particulièrement soignés par les marques automobiles, représentent toujours le gros des ventes dans cette catégories avec des immatriculations stables d'une année sur l'autre.

Top 10 segment B-SUV

Jan à Juin 21 Jan à Juin 22 Évolution 2022/2021 Citroën C3 Aircross 1 893 1 777 -6,1% Volkswagen T-Cross 401 515 28,4% DS3 Crossback 1 135 475 -58,1% Dacia Sandero 181 418 130,9% Kia Stonic 227 396 74,4% Seat Arona 583 364 -37,6% Honda HR-V 4 179 4375,0% Suzuki Vitara 216 146 -32,4% Hyundai Bayon 1 109 10800,0% Ford Ecosport 56 28 -50,0% Total flottes B-SUV 4 701 4 409 -6,2%

Top 10 segment B+ -SUV

Jan à Juin 21 Jan à Juin 22 Évolution 2022/2021 Peugeot 2008 14 275 8 317 -41,7% Renault Captur 6 860 5 162 -24,8% Ford Puma 1 840 1 704 -7,4% Volkswagen T-Roc 1 218 1 305 7,1% Opel Crossland 377 1 226 225,2% Hyundai Kona 913 1 140 24,9% Mini Countryman 1 195 1 040 -13,0% Toyota Yaris Cross * 923 * Nissan Juke 599 828 38,2% Audi Q2 600 759 26,5% Total flottes B+ -SUV 31 083 24 588 -20,9%

Top 10 segment C-SUV

Jan à Juin 21 Jan à Juin 22 Évolution 2022/2021 Peugeot 3008 16 932 12 016 -29,0% Renault Arkana 363 6 025 1559,8% Citroën Aircross 4 831 4 281 -11,4% Hyundai Tucson 2 895 3 097 7,0% Ford Kuga 1 750 2 846 62,6% Renault Kadjar 3 605 2 604 -27,8% BMW X1 2 159 2 547 18,0% Volkswagen Tiguan 3 144 2 273 -27,7% DS 7 2 938 1 768 -39,8% Kia Sportage 517 1 672 223,4% Total flottes C-SUV 56 396 56 423 0,05 %

Top 10 segment D-SUV

Jan à Juin 21 Jan à Juin 22 Évolution 2022/2021 Peugeot 5008 9 218 5 316 -42,3% BMW X3 1 232 1 860 51,0% Tesla Model Y * 1 781 * Mercedes-Benz GLC 997 1 373 37,7% Volvo XC60 1 207 1 203 -0,3% Skoda Kodiaq 719 905 25,9% Mercedes-Benz GLC Coupé 946 790 -16,5% Mercedes-Benz GLB 800 590 -26,3% Audi Q5 Sportback 43 377 776,7% Kia EV6 * 364 * Total flottes D-SUV 17 325 16 612 -4,1%

Top 10 SUV électriques

Jan à Juin 21 Jan à Juin 22 Évolution 2022/2021 Tesla Model Y * 1 781 * Peugeot 2008 427 415 -2,8% Hyundai Ioniq 5 23 383 1565,2 % Kia EV6 * 364 * Hyundai Kona 422 360 -14,7% Kia Niro 418 325 -22,2 % Skoda Enyaq 108 285 163,9 % Mercedes-Benz EQA 47 260 453,2 % Audi Q4 Sportback e-Tron * 253 * Audi Q4 e-Tron 3 192 6300 % Total flottes SUV électriques 2 611 6 243 139,1 %

*Modèle non commercialisé en 2021.