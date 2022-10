Marché flottes : timide progression des immatriculations de véhicules d'entreprise

Petite croissance. C'est ainsi que l'on peut qualifier l'évolution du marché flottes en septembre. Si dans sa globalité, le marché français des véhicules d'entreprise « demeure dans le rouge sur un mois à - 4,23 % (62 834 véhicules) et affiche un repli de - 15,08 % depuis le début de l'année avec 510 322 immatriculations », selon l'Arval Mobility Observatory, la croissance est à observer sur les certains segments le composant.

Pour le deuxième mois consécutif, les immatriculations de véhicules particuliers (VP) ont progressé de 1,58 % (à 40 284 unités) après le + 0,3 % du mois d'août. Du côté des VUL en revanche, le temps n'est pas à la fête. Avec des délais de livraison de plus en plus allongés, les immatriculations de fourgonnettes et autres fourgons ont encore reculé de - 13,12 % sur un mois à 22 550 unités.