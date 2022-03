Marché flottes : un début d'année compliqué pour le véhicule d'entreprise

À titre d’indication, sur la même période, le marché automobile national enregistre une baisse de -15,4 % (143 825 VP + VUL). Et comme sur le marché national, ce sont les véhicules utilitaires légers qui souffrent davantage que les véhicules particuliers, avec une baisse respective de -23 % (22 415 unités) et -6, 12 % (37 163 unités). Côté énergies : toutes les solutions alternatives affichent des croissances à deux chiffres : +45,91 % pour le 100 % électrique (3 655 VP + VUL), + 29, 92 % pour les hybrides simples (6 309 VP + VUL) et 24,23 % pour les hybrides rechargeables (5 291 VP + VUL). Dans le même temps, les motorisations thermiques subissent un nouveau repli : -29,55 % pour le Diesel à 30 513 immatriculations et -5 % pour l'essence à 12 779 unités. La part de marché du gazole se rapproche ainsi dangereusement du seuil symbolique des 50 %, à 51,22 % exactement, quand celle de l'essence est à peu près stable (21,45 %). Le tout électrique atteint une part de marché en flotte de 6,13 % quand les hybrides flirtent avec les 20 %, dont 8,88 % pour les rechargeables et 10,89 % pour les hybrides simples.

Un début d'année loin d'être à la hauteur

Alors que l'industrie et les entreprises reprennent de la vigueur après la crise sanitaire, les résultats de ce début d'année sont loin de refléter les carnets de commandes, gonflés à bloc. Lourdement pénalisé par la pénurie de semi-conducteurs, le marché automobile et les distributeurs voient les délais de livraison des véhicules neufs s'allonger, et le parti pris de certains constructeurs de privilégier le canal des particuliers n'est pas sans conséquence sur les résultats du canal entreprises. Et la situation ne devrait pas s'arranger rapidement sur fond de ralentissement économique accéléré par la guerre en Ukraine.

Ainsi depuis janvier, le marché des flottes, plutôt résilient jusque-là, affiche une décroissance de 13,86 % (113 738 VP + VUL). Dans le détail, les immatriculations de VUL chutent de -21,92 % (44 487 unités), alors que les VP se replient à hauteur de - 7,75 % (69 251 unités). Concernant le mix-énergétique, les énergies alternatives affichent en cumul sur deux mois des progressions à deux chiffres : +26,78 % pour le 100 % électrique (6 216 VP + VUL), + 29, 56 % pour les hybrides simples (12 324 VP + VUL) et + 14,56 % pour les hybrides rechargeables (9 148 VP + VUL). Les motorisations thermiques sont à l’arrêt : -27,16 % pour le Diesel (61 219 VP + VUL) et -7,23 % pour l’essence (23 160 VP + VUL) avec des parts de marché respectives de 53,83 % et à 20,36 %. On note enfin des parts de marché de 5,47 % pour l’électrique ; 18,88 % pour les hybrides (total), dont 8 % pour les rechargeables et 10,84 % pour les hybrides simples.