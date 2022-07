Marché flottes : un premier semestre 2022 décevant et inquiétant

« Le marché des flottes évolue désormais dans les pas du marché automobile national, avec un repli des immatriculations », indique en préambule de son Baromètre mensuel des flottes l'Arval Mobility Observatory. À l'issue des six premiers mois de l'année, il manque très exactement 76 120 véhicules (VP + VUL) pour retrouver les volumes écoulés en 2011 auprès des administrations, des entreprises et des loueurs longue durée. Dit autrement, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022, seuls 359 660 véhicules ont fait leur entrée dans es flottes. Ce qui représente une chute de 17,47 % des immatriculations sur un an. Le marché du véhicule d’entreprise a vécu une très mauvaise première moitié d’année 2022, sur fond de retards de livraisons, d’annulations de commandes, d’envolée des prix des matières premières et de fortes hausses à répétition des tarifs des modèles.