Marché France : Toyota sur une belle lancée

Dans un marché tricolore en hausse de 1,9 %, les immatriculations VP et VU de Toyota ont décollé en 2021. Malgré la crise des semi-conducteurs, elles ont en effet augmenté de 10 % sur cette période, pour atteindre le chiffre de 105 980 unités mises à la route. Sixième au classement par marque, Toyota totalise même 5,8 % de part de marché sur le marché des voitures particulières, soit une progression de 0,4 point en comparaison de 2020. Des résultats, confirmant sa position de première marque étrangère sur le canal VP, qui s’avèrent en grande majorité portés par les modèles Yaris Hybride, Corolla Hybride et C-HR Hybride.

Pour cause : ce trio populaire comptabilise 57 % des ventes, la Yaris Hybride – forte d’un titre de Voiture de l’année 2021 – se détachant principalement avec 28 992 mises en circulation, représentant à elle seule 27 % des immatriculations de la marque. Concernant les utilitaires, ce sont cette fois les deux modèles phares Proace et Hilux, ainsi que le Proace City, qui assurent l’envolée de 46 % des ventes VU de Toyota, qui s’établit à 2,3 % de part de marché sur ce créneau. Le marché flotte, quant à lui, se porte bien puisqu’il affiche une solide croissance de 31 % (contre 7 % pour celui global), frôlant les 5 % de part de marché : un record !

Lexus à la peine

Malheureusement, la bonne santé de Toyota n’a pas rejailli sur Lexus France, l’autre entité du groupe automobile nippon. La marque de luxe n’enregistre que 4 704 immatriculations en 2021, soit un repli de 20 % par rapport à 2020. Et ce malgré le bon lancement du nouveau Lexus NX, qui compte déjà plus de 1 000 commandes. Néanmoins, le groupe Toyota peut se rassurer pour son exercice 2022 au vu de ses belles performances sur le marché des véhicules d’occasion à particuliers. Au sein du réseau Toyota, 61 102 véhicules labélisés Toyota Occasions ont été vendus en 2021, soit une hausse de 20 % par rapport à 2020 – le marché du VO, lui, progresse de 8 %. La marque premium Lexus Préférence dénombre de son côté 4 007 ventes de ses véhicules labélisés, soit une évolution de 24 % par rapport à 2020.

« Il n’y a, à mon sens, pas de levier plus puissant que la satisfaction de nos clients au sein de notre réseau de distribution, qui a été cette année encore largement récompensée », certifie Frank Marotte, président-directeur général de Toyota France, pour justifier la prouesse économique réalisée par le groupe. Il faut dire que, pour proposer une expérience client complète, Toyota France s’appuie sur les services de Toyota Assurances – terminant l’année 2021 à 10365 contrats avec un taux de pénétration record de 16 % – et Toyota Financial Services (TFS) – qui a augmenté sa production de 22 % par rapport à 2020. De même, son service de location longue durée Kinto One dépasse d’ores et déjà les 15 000 véhicules gérés dans son parc et prépare le lancement de son application de covoiturage en entreprise, Kinto Join, dans le courant du premier trimestre 2022.

La nouvelle année s’annonce donc sous de bons auspices pour le constructeur japonais. D’autant que « 2022 sera [aussi] marquée par le lancement de nouveaux modèles porteurs tels que l’Aygo X, notre premier crossover urbain, ou encore le bZ4X, premier modèle de la gamme de véhicules 100 % électriques à batterie Toyota bZ », rappelle Frank Marotte, confiant.