Marché VN Europe : l’ACEA annonce des ventes en baisse de 20,6 % en avril

Selon les statistiques de l’ACEA (association des constructeurs européens d’automobiles), les ventes de véhicules neufs au sein de l’Union européenne ont chuté de 20,6 % au mois d’avril. Une baisse globale qui varie d’un pays à l’autre, tout en restant sur la même tendance. En Espagne, les ventes ont reculé de 12,1 %, tandis qu’elles ont chuté de 21,5 % en Allemagne et de 22,6 % en France. Enfin, l’Italie a plongé de 33 % le mois dernier. Ces résultats confirment un début d’année difficile, qui pourrait se prolonger au cours des mois à venir. En effet, les multiples facteurs qui perturbent les marchés européens ne s’évaporeront pas rapidement.

Un marché européen en baisse de 14,4 % depuis janvier

La guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement en composants compliquent la production de tous les constructeurs. En plus de cette raréfaction de l’offre, de nombreux Européens hésitent dans leur choix de motorisation. Enfin, la hausse des prix n’encourage pas les acquisitions. Depuis le début de l’année, 2 930 366 voitures ont été immatriculées dans l’Union européenne, soit une baisse de 14,4 %. L’accélération subie en mars et avril a tiré le marché vers le bas, avec des contrastes selon les pays. Ainsi, l’Allemagne a vu ses ventes baisser de 9 %, quand l’Espagne a reculé de 11,8 %, la France de 18,6 % et l’Italie de 26,5 %.