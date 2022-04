Marché VN : Un Top 10 VP franco-français

Le Top 10 des véhicules particuliers sur le premier trimestre est franco-français, selon les données fournies par la PFA et AAA Data. Toutes les voitures présentes dans la liste sont produites par les groupes Renault et Stellantis. Le premier modèle étranger est la Tesla Model 3, à la 12ème place (6 636 unités). Cette berline électrique devance la Ford Puma (6 108 exemplaires) et la Toyota Yaris Cross (5 512 unités). Ces véhicules restent éloignés des chiffres réalisés par les 10 meilleures ventes du trimestre.

La Peugeot 208 en tête

La première place revient à la Peugeot 208, avec 21 875 immatriculations. Ce modèle confirme son succès auprès des clients particuliers et professionnels. La deuxième place est occupée par la Citroën C3 (16 672 exemplaires), qui reste la meilleure vente de la marque. Il faut atteindre la troisième marche du podium pour retrouver la Renault Clio, qui ne figure plus au coude à coude avec la 208. Près de 15 771 Clio ont cependant trouvé acquéreur au cours du premier trimestre. La quatrième place revient sans doute au modèle le plus vendu aux clients particuliers, puisqu’il s’agit de la Dacia Sandero, avec 13 782 unités. Ce modèle reste sans doute la véritable star du marché français pour les clients particuliers. Aux cinquième et sixième rangs, figurent les Peugeot 2008 (12 673 unités) et Renault Captur (11 840 exemplaires), deux crossovers de segment B. Les septième et huitième places reviennent aux Peugeot 3008 (11 135 unités) et 308 (8 978 exemplaires). Au neuvième rang, figure le Dacia Duster (7 710 unités), qui conserve son attractivité auprès des clients particuliers. Enfin, la dixième place est occupée par le SUV coupé Renault Arkana (7 569 unités), qui confirme lui aussi son succès auprès des clients, grâce à une offre globale bien placée. Il est intéressant de noter l’absence de la Volkswagen Golf VIII, qui figure seulement au 30ème rang du classement. Un résultat dû à plusieurs facteurs, dont les soucis d’approvisionnements en composants.