Marché VO : la diminution de l'offre entraîne une hausse des prix

Depuis le début de l'année, le marché du véhicule d'occasion enregistre une baisse de mois en mois et affiche une perte de 14,2% par rapport à 2021 et de 9,5% par rapport à 2019. Août ne fait pas exception, avec ses 358 856 immatriculations, soit un recul de 16,5% par rapport à 2021. Parallèlement, le marché du véhicule neuf est en légère progression avec 91 403 unités, soit une hausse de 3,8% par rapport à août 2021. Mais comparé à 2019, le marché est en baisse de 29,3%.

Côté marques, les françaises poursuivent leur baisse en part de marché. Renault recule de 1,4%, Peugeot de 1,5% et Citroën de 2%. Il en va de même pour les marques généralistes, comme Volkswagen (-3,1%), Ford (-5,9%) ou encore Opel (-6,6%). Toyota résiste avec une hausse de 2,8%, tout comme Hyundai (+11,9%) et Kia (+8,8%), ainsi que les marques allemandes premium (BMW avec +4,0%, Audi +0,5% et Mercedes +2,9% en PDM).

L'inflation poursuit son chemin

En ce qui concerne l'âge des véhicules, le segment d'un an et moins subit une baisse de part de marché de 23,4% en raison du manque d'offres. De même, les occasions de 2-5 ans poursuivent leur recul pour le deuxième mois consécutif, avec -3,5% de part de marché. Par contre, les véhicules anciens de 11 à 15 et les plus de 16 ans ont toujours la cote, avec une augmentation de leur part de marché, respectivement de 3,8% et de 18,9%. Côté motorisation, le diesel représente encore plus de la moitié des immatriculations, mais continue de perdre des parts de marché au regard de l'essence (+4,6%), des électriques (+18,6%) et des hybrides (+13,3%).

Enfin, l'étude d'AutoScout24 constate un prix moyen des annonces qui a augmenté de 1,6% par rapport au mois de juillet et de 7,5% par rapport au début de l’année. Ainsi, Vincent Hancart, directeur général d'AutoScout24 France, conclut : « La grosse contreperformance observée sur le marché du véhicule d’occasion en Juillet par rapport à la période pré-covid s’est malheureusement confirmée en août. Le déséquilibre entre offres et demandes reste très préoccupant avec des prix encore plus hauts qui poussent de façon inquiétante, de plus en plus de consommateurs à se tourner vers les véhicules plus âgés, plus polluants et moins économes en carburant. »