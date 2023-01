Marché VUL : Comme en 2021, Stellantis demeure devant Renault Group sur le marché français

Si les ventes de véhicules utilitaires légers ont fortement régressé l'an passé (-19,5 %), le bilan livré par AAA-Data pour la PFA montre que la bataille entre Stellantis et Renault Group vire en faveur du groupe automobile détenant le plus de marques dans son portefeuille.

L'année 2022 n'a pas été un bon cru concernant les ventes de véhicules utilitaires légers (-3,5 t) en France. Avec 348 072 immatriculations enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, selon les données d'AAA-Data pour la Plateforme automobile (PFA), ce volume est en recul de 19,5 % par rapport à l'année précédente.

Renault Group défait par Stellantis...

Dans son bilan annuel, la PFA présente la répartition des immatriculations par groupes automobiles. Ainsi, avec 142 649 VUL diffusés en 2022 en France, le groupe franco-italo-américain Stellantis devance Renault Group et ses 100 848 ventes comptabilisées.

Une situation somme toute logique puisque sous la bannière Stellantis sont ici regroupées neuf constructeurs (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall) dont quatre particulièrement présents sur le créneau des fourgonnettes et fourgons. Inversement, Renault Group n'est composé que de deux entités - Renault et Dacia - et seul le catalogue de la marque au losange propose ce même type de véhicules.

Ainsi, le marché français des véhicules utilitaires légers est dominé par Stellantis qui s'offre 41 % de parts de marché tandis que Renault n'en détient que 29 %. Les 30 % restants sont à mettre au crédit des constructeurs étrangers comme Toyota, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Ford ou encore Mercedes-Benz Vans.

... mais la marque Renault reste la plus forte en France

Aussi, si l'on observe cette fois les volumes écoulés par chaque constructeurs présents sur le marché, l'ex-Régie conserve son leadership avec 99 566 VUL mis à la route. Peugeot se classe deuxième avec 59 456 unités, Citroën occupe la troisième place avec 55 114 unités.

Mieux, la firme de Billancourt parvient à placer son grand fourgon Master et son fourgon moyen Trafic sur les deux premières marches du Top 10 des VUL les plus diffusés en France. Ses fourgonnettes Express et Kangoo étant respectivement classées 8e avec 11 645 unités et 12e avec 10 341 unités.