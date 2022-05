Marcus Hörberg, président de Volvo Trucks France, met l’accent sur le développement durable

Président de Volvo Trucks France depuis le 1er février dernier, Marcus Hörberg s’est adressé à la presse ce jeudi 19 mai. L’occasion pour le dirigeant de 51 ans de se présenter mais aussi d’exposer les grands axes d’engagements de la marque suédoise en France, « un marché stratégique à gros potentiel », a-t-il indiqué. L’Hexagone est le cinquième marché en termes de chiffre d’affaires pour le constructeur. C’est en particulier sur le segment de la livraison urbaine que cherche à se développer Volvo Trucks en France, notamment par le biais de l’électromobilité et ses nouveaux services.

Le président, qui a eu des responsabilités aux quatre coins du monde (Afrique du Sud, Pérou, Maroc, Serbie, Suède et Roumanie), souhaite construire sa relation avec ses clients sur des valeurs universelles que sont la disponibilité opérationnelle, l’efficience, la productivité, le confort, la sécurité et l’économie. Il a rappelé son attachement au développement durable et de ses trois piliers que sont le réchauffement climatique, la protection des ressources et le respect des personnes.

Un catalogue produits neutre en rejet CO2 en 2040

Engagé vis-à-vis de l’urgence climatique, Volvo Trucks a pour ambition d’avoir un catalogue produits neutre en rejet CO2 en 2040 pour que son parc roulant en 2050 ne rejette plus aucun gaz polluant. La marque souhaite abaisser ses rejets de 50 % en 2030, « ce qui reste un défi », commente le responsable. Pour rappel, Volvo Trucks a électrifié l’ensemble de sa gamme. À partir du 20 juin, il ouvrira pour l’Europe les commandes de sa gamme lourde avec une production qui démarrera à l’automne. L’an passé, la marque a reçu des commandes et des lettres d’intention d’achat pour plus de 1 100 camions électriques dans plus de 20 pays. Pour ce qui est de la France, le constructeur reste discret sur le nombre de commandes mais assure de l’intérêt des transporteurs français.

L’industriel en a conscience : le passage à l’électromobilité demandera de concentrer toutes les volontés des acteurs de la chaîne de valeur : transporteurs, consommateurs, chargeurs, constructeurs, pouvoir publics et énergéticiens. Avancer tous ensemble au même rythme et avec la même volonté, pas si simple ! Dans cet esprit de mobilisation des forces, Volvo Trucks s’est engagé aux côtés de Daimler Truck et du groupe Traton pour implanter 1 700 bornes de recharges électriques en Europe. La marque travaille aussi avec Daimler sur la pile à combustible avec pour une commercialisation prévue pour 2025-2026. Pour ce qui est de la protection des ressources « non infinies », Marcus Hörberg prône le recyclage et le reconditionnement de certaines pièces. Le taux de 50 % de matière recyclée devra être atteint dès 2025 dans la fabrication d’un camion.

Enfin, pour ce qui est de la responsabilité sociale, la priorité sera mise sur l’égalité homme-femme avec la volonté d’atteindre un taux de 50 % de femmes à des postes de responsabilités (35 % en 2025) mais aussi de promouvoir le métier de chauffeur routier auprès des femmes. Une formation spécifique sera lancée au cours de l’année. De quoi répondre en partie au manque de conducteurs. « Les femmes ont une conduite plus douce et sécurisante. C’est un bon atout pour les transporteurs. Tout le monde y gagne », lance Marcus Hörberg. La sécurité au volant des camions de la marque reste toujours aussi une priorité.