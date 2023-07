Marelli et Osram lance un nouvel éclairage frontal numérique

Fruit du partenariat entre les deux équipementiers, cette solution d'éclairage numérique est basée sur un nouveau type de led multipixels intelligentes qui permet un fonctionnement des projecteurs avant avec une projection d'image entièrement adaptatifs et dynamiques, tout en étant une technologie abordable et donc disponible pour une large gamme de véhicules.

Le nouveau module haute résolution h-Digi microLED est basé sur un système d'éclairage matriciel comprenant environ 40 000 pixels Led (20 000 par lampe). Cette solution intelligente gère les Led de manière sélective pour créer des répartitions lumineuses de croisement et de route très flexibles, s'adaptant à diverses situations de conduite : des options d'éclairage de ville, de campagne, d'autoroute ou d'intempéries peuvent être réalisées.

Il fournit également une lumière de courbe dynamique et des zones de blocage des feux de route sans éblouissement très précises, pour éviter d'aveugler les conducteurs venant en sens inverse. De plus, en termes de sécurité, le Marelli h-Digi microLed peut projeter des avertissements ou des images d'assistance à la conduite sur la route, directement dans le champ de vision du conducteur.

Le système Marelli microLed combine un système de lentille optique spécial et une nouvelle commande électronique conçue par la division Automotive Lighting & Sensing de Marelli qui permet d'améliorer le niveau d'adaptabilité du champ d'éclairage. C'est la première fois que des Led d'une taille de 40 µm x 40 µm sont introduites en tant qu'éléments pixel dans les projecteurs d’automobiles. Avec Eviyos 2.0, Osram a rendu cette technologie disponible pour l'usage automobile, ce qui a été un facteur décisif pour le partenariat entre les deux équipementiers dans ce projet.

Wolfgang Lex, senior vice president automotive chez Osram, a déclaré : « L'éclairage avant adaptatif haute résolution est en passe de devenir le prochain grand différenciateur pour les véhicules des marques haut de gamme mondiales. Eviyos 2.0 est le catalyseur des systèmes d'éclairage avant les plus contrôlables avec précision et est un nouveau créateur de valeur majeur pour l'industrie automobile. Nous sommes ravis de travailler avec Marelli pour co-créer l'avenir de la mobilité automobile et améliorer la sécurité et l'expérience du conducteur. »