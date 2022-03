Marketparts propose désormais des pièces pour poids lourds

La place de marché B2B dédiée aux fabricants et distributeurs de pièces détachées automobiles poursuit son développement et s’ouvre aux pièces pour poids lourds.

La plateforme marketparts.com, lancée en 2019 par Christophe Riberolle avec le soutien de Nexus Automotive, s’appuie aujourd’hui sur plus de 20 millions d’offres et 300 marques. Elle annonce qu’elle intègre désormais une activité pour les poids lourds. Parmi les références disponibles, on trouve Iveco, DAF, Scania, Renault Trucks ou encore Mercedes par exemple.

Rappelons que la plateforme permet de chercher et de comparer de nombreuses offres disponibles, selon différents critères, dont la proximité géographique, et d’entrer directement en contact avec les distributeurs.