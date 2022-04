Marrakech terre d’accueil du congrès AD 2023

Autodistribution avait promis du soleil pour la prochaine convention de son réseau de garages AD. Le groupement de distribution, qui avait gardé la primeur de la destination à son réseau dans le cadre de l’AD tour 2022 qui vient de se clôturer, révèle que c’est Marrakech qui a été sélectionné pour organiser le rassemblement en mai 2023.

Quatre milles participants sont ainsi attendus au Maroc du 18 au 21 mai 2023 pour ce congrès qui concernera les activités automobile (mécanique et carrosserie) et poids lourds. Une telle convention a lieu tous les quatre ans. La dernière édition a eu lieu en 2018 à Malte où l’île avait été quasiment privatisée pour accueillir 3500 personnes de la sphère Autodistribution (réparateurs, distributeurs et partenaires). 20 avions avaient été affrétés pour l'occasion !

Lors de cet évènement, les réseaux AD (AD Mécanique et Carrosserie et AD Poids Lourds) présenteront le bilan du Plan « Préférence 2022 » lancé à Malte, et « proposeront leurs solutions pour répondre aux nouveaux enjeux de la réparation automobile et poids lourds de demain, dans un marché en forte mutation technologique » indique la centrale d’Arcueil. Comme lors des précédentes éditions, un espace d’exposition pour les partenaires et fournisseurs équipementiers sera proposé.

Pour Laurent Desrouffet, directeur général des réseaux et des activités de réparation véhicules légers : « La nouvelle édition de ce congrès est un moment fédérateur et convivial très attendu au sein du réseau AD. Dans ce bel écrin qu’est Marrakech, notre congrès sera l’occasion d’écrire une nouvelle page de l’histoire du réseau AD, et de présenter nos ambitions pour les années à venir. »

Pour rappel, les réseaux AD sont composés à date de 1427 ateliers AD Mécanique, 763 AD Carrosserie et 220 AD PL.