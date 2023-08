Martial Lamache pilote la concession caennaise du groupe Bodemer

Début juillet 2023, Alain Daher, président du groupe Bodemer, a renforcé ses positions dans le Calvados (14) en faisant l’acquisition d'une concession à Caen, jusqu’ici exploitée par Retail Renault Group, filiale à 100 % du constructeur de la marque au losange. Le distributeur breton avait fait savoir à travers un communiqué que la transaction était en négociation depuis plus d’un an entre les deux parties. « Dans un paysage de la distribution automobile en pleine concentration et restructuration, ces acquisitions (avec Brest) renforcent à la fois notre partenariat avec le groupe Renault, mais aussi notre taille critique pour peser dans ce nouvel environnement sectoriel », justifiait Alain Daher. Ce dernier a donc nommé Martial Lamache comme directeur du point de vente normand dont l’ambition est de « faire de Caen une affaire de référence sur les marques Renault et Dacia ! ».

Badgé Renault et Dacia, l’établissement commercialise près de 2 500 véhicules neufs et 2 000 véhicules d’occasion, et facture 63 000 heures d’atelier. Aussi, il emploie 164 salariés et a généré un chiffre d’affaires de 107 millions d’euros en 2022.

Un retour aux sources

Originaire de Rouen (76), Martial Lamache a démarré sa carrière en 1993 à l'école de vente Renault. D’abord vendeur, vendeur société, puis chef des ventes pour la marque, il a ensuite été directeur de site chez Renault et Peugeot. Il a également officié en tant que chef d'entreprise au siège de Retail Renault Group dans le Sud-Ouest, avant de devenir directeur de Renault Brest en 2021. « Je suis ravi de rejoindre le groupe Bodemer pour apporter mon expertise Retail Renault Group suite à ce rachat, confie Martial Lamache. De plus, je suis Normand et je retourne sur mes terres après plus de quinze ans de missions pour les marques automobiles françaises hors de ma région natale. Ma première mission est d'accompagner les équipes qui rejoignent Bodemer Auto dans les changements d’outils et de méthodes.

Enfin, Martial Lamache a la volonté « d’apporter le meilleur service client, et d’accompagner l’ensemble des équipes véhicules neufs, véhicules occasion, après-vente et pièces ».