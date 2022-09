Martin Domise promu au sein de Renault

Martin Domise est nommé directeur général Marque Renault Belux et directeur Renault Belgique Luxembourg. Il succède à Jérôme Pannaud, qui va prendre la fonction de directeur des importateurs Afrique, Moyen-Orient, Pacifique.

Depuis le 1er septembre 2022, Martin Domise est le nouveau directeur général Marque Renault Belux et directeur Renault Belgique Luxembourg. Il succède à Jérôme Pannaud, qui va prendre au 1er novembre 2022 la fonction de directeur des Importateurs Afrique, Moyen-Orient, Pacifique.

Martin Domise, un parcours brillant et atypique

Après avoir exercé différents mandats d’élu local, à la ville d’Amiens et à la région Hauts-de-France, Martin Domise, diplômé d’HEC, entre chez Renault Group en 2018. Au sein de la direction des Affaires Publiques du groupe, il est chargé des relations avec le Sénat et les collectivités. En 2019, il est nommé secrétaire exécutif du directeur des Opérations Europe. En 2021, il rejoint Renault Retail Group où il prend la responsabilité de directeur d’établissement et directeur de la transformation de la plaque Paris.

Jérôme Pannaud, une carrière au sein du Losange

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Jérôme Pannaud entre chez Renault Group en 1989 où il occupera différentes fonctions commerciales en France et en Europe, dont trois ans aux Pays-Bas comme coordinateur marketing. En 2003, il est nommé directeur marketing de Renault Belgique Luxembourg. Il retourne au siège en 2006 pour prendre la responsabilité de directeur commercial « Fourgons » au sein de la direction commerciale « Véhicules Utilitaires ». Il est nommé directeur marketing G10 (Europe) en 2010, puis directeur Sales en 2013. En mai 2015, Jérôme Pannaud prend la responsabilité de directeur commercial de Renault Russie. Il est nommé directeur général de Renault Belgique Luxembourg en octobre 2018.

Jérôme Pannaud poursuit sa riche carrière au sein du groupe Renault.

