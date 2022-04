Martin Flajollet (TEMLab) : « Notre solution de recharge déploie une logique de non-saturation du réseau »

Fondée en 2018 par deux ingénieurs expérimentés, TEMLab se démarque sur le créneau des bornes de recharge avec une solution brevetée innovante. Comme le confirme Martin Flajollet, business developer de l’entreprise, TEMLab « mise énormément sur tout ce qui est R&D, développant une large gamme de produits basés exclusivement sur la recharge en courant alternatif. » Après avoir vendu près 300 PREMY, sa solution de recharge premium, à des clients réguliers comme Bordeaux Métropole, TEMLab a récemment imaginé une solution de recharge mutualisée et partagée, MANY. Partant du principe que les flottes ont besoin d’utiliser plus logiquement la recharge, TEMLab vient ainsi équiper chaque place de parking d’entreprise avec un terminal de point de charge lui-même relié à une armoire collective qui regroupe toute l’électronique de recharge.

Sorte de multiprise à grande échelle, MANY avance plusieurs avantages qu’énumère Martin Flajollet. D’abord, « toute l’électronique sensible peut être isolée dans un local technique » à l’abri des agressions climatiques ou autres. En rechargeant les véhicules les uns après les autres, la puissance requise équivaut à 7 kW ce qui empêche la saturation du réseau. Enfin, « cela évite de devoir attendre qu’un véhicule ait fini de se recharger pour en brancher un autre » de même que « 100 % des places de parking peuvent être équipées, qu’on vienne y brancher un véhicule électrique ou non », souligne le business developer de TEMLab. Une aubaine pour les petits parkings et pour les conducteurs de VE parcourant un nombre de kilomètres limités au quotidien.