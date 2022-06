Martin Sander a pris ses fonctions à la tête de Ford Model e

Comme annoncé en début d’année, Martin Sander a officiellement pris ses fonctions de directeur général de Ford Model e en Europe depuis le début du mois de juin 2022.

Lancée plus tôt cette année, la nouvelle entité commerciale de Ford s’inscrit dans la transformation de l’activité automobile mondiale du groupe. Martin Sander supervisera notamment le lancement de nouveaux véhicules 100% électriques et de services numériques innovants. « Cette annonce souligne l'engagement de Ford à accélérer l'électrification de sa gamme de produits européens, pour atteindre zéro émission pour toutes les ventes de véhicules en Europe et la neutralité carbone sur l'ensemble de son empreinte européenne d'installations, de logistique et de fournisseurs d'ici 2035 », ajoute un communiqué.

Le complexe de Cologne sera le cœur du projet d’électrification de Ford en Europe

Ford a récemment annoncé son intention de disposer d’une gamme de neuf véhicules 100% électriques d'ici 2024 et d'augmenter de 2 milliards de dollars l'investissement dans le centre d'électrification de Cologne, en Allemagne. C’est précisément à Cologne que sera basé Martin Sander, qui est aussi nommé président du conseil d'administration de Ford-Werke GmbH en Allemagne.

« Nous allons développer des véhicules emblématiques, entièrement électrifiés et connectés pour nos clients et nous allons créer une expérience de vente numérique », se réjouit Stuart Rowley, président de Ford Europe et directeur de la transformation et de la qualité de Ford Motor Company.