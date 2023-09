Mary reprend la concession Opel d’Abbeville du groupe Gueudet

Le groupe Mary vient d’annoncer l’intégration de la concession Opel d’Abbeville. Ce point de vente a rejoint les rangs du distributeur le 1er septembre. Jusqu’à cette date, il appartenait au groupe Gueudet. L’établissement a un potentiel de vente de 50 véhicules neufs pour 40 voitures d’occasion. Comme le souligne le groupe Mary, « cette intégration répond à la stratégie de développement du constructeur Stellantis visant à réunir ses différentes marques au sein d’établissements uniques ». Pour répondre à cette politique, la concession a donc déménagé sur le site déjà détenu par le groupe dans la cité, au sein de la zone d’activité des deux vallées. Ce dernier regroupe les marques Hyundai et Peugeot. L’équipe Opel a donc rejoint ses nouveaux collègues, avec le renfort de quatre recrues. Cet ensemble reste placé sous la responsabilité de Sébastien Vridaud.

Renfort à Abbeville pour le groupe Mary

La représentation de la marque Opel à Abbeville permet au groupe d’élargir sa présence sur la ville parmi les marques de Stellantis. Le groupe de François Mary représente une douzaine de marques dans l’automobile et une quinzaine dans la moto. L’entreprise est implantée en Normandie et dans les Hauts-de-France. Elle est également présente dans la distribution de pièces de rechange, la location et le recyclage. Son chiffre d’affaires a atteint 900 millions d’euros en 2022, pour un ensemble de 1 400 collaborateurs. Au mois de juin dernier, le groupe s’est séparé d’une plaque Citroën, DS, Peugeot et Opel à Soissons et Villers-Cotterêts (Aisne), au profit du groupe Riester. Une transaction également conclue dans le cadre de la réorganisation de la représentation des marques de Stellantis sur le territoire.