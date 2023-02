Maserati en 2022 : bien mais peut mieux faire

Maserati a progressé en 2022 dans le monde, avec un chiffre d’affaires et des livraisons en légère hausse, pour un résultat opérationnel qui a quasiment doublé. Seule la marge reste encore inférieure à celle du groupe et à celle d’une marque de luxe.

Maserati va mieux et les chiffres de l’année 2022 le prouvent. La firme du groupe Stellantis a amélioré ses résultats l’année dernière, avec un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros, en hausse de 299 millions d’euros. Les livraisons ont également augmenté, en passant de 242 000 à 259 000 unités. Une amélioration notamment due à l’arrivée de la MC20 et à une croissance du mix véhicule, comme le souligne Stellantis dans son bilan annuel. En effet, la MC20 constitue le véritable renouveau de la marque, avec son moteur 6 cylindres à haut rendement. Sorti récemment, le cabriolet devrait aider le constructeur à grignoter quelques parts de marché sur un segment qui apprécie les nouveautés. Enfin, le SUV de segment C Grecale et ses différentes motorisations devrait amener de nouveaux clients, même si la concurrence est rude sur ce type de véhicule.

Une marge à travailler

Le renouvellement de la gamme et son extension ont déjà contribué à une marge en hausse en 2022. Cette dernière est passée de 5,1 % en 2021 à 8,7 % en 2022. Un niveau respectable mais inférieur aux 13 % réalisés par le groupe Stellantis et à la marge d’autres marques du constructeur. Ce résultat reste aussi inférieur aux attentes d’une marque de luxe. L’arrivée de nouvelles plateformes du groupe devrait jouer sur la rentabilité dans les années à venir, tout comme l’élargissement de la gamme et son électrification. Le futur coupé GranTurismo constituera une arme supplémentaire sur un segment supérieur, avec des tarifs en rapport.