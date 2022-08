Maserati lance un nouveau programme de garantie décennale

Le Personal Service Lab (ou le laboratoire de service personnel) de Maserati annonce le lancement d'Extra10. Ce nouveau programme de garantie étend la couverture des composants du groupe motopropulseur (moteur, boîte de vitesse et transmission) à dix ans. Il comprend également des services comme l'enlèvement et le retour au domicile de l'automobiliste, le véhicule de courtoisie, etc.

Disponible dans le monde entier, Extra10 est proposé en complément du programment d'extension de garantie d'une durée de 4 ou 5 ans. La marque italienne entend ainsi consolider la valeur dans le temps de ses voitures.