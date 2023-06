Maserati reserre le cercle déjà bien fermé de ses clients privilégiés

La marque au trident lance son premier programme intégré d'adhésion pour les clients et les passionnés d'automobiles, en offrant un accès à des contenus exclusifs, à des produits en avant-première et à des expériences de luxe.

Maserati récompense ses meilleurs clients et les fidélise à coups d’exclusivités. En effet, Maserati vient de lancer son premier programme intégré d’adhésion pour les propriétaires de ses modèles, mais aussi ses fans aux budgets plus modestes. Tous auront accès à des contenus éditoriaux exclusifs, des récits de voyage, des événements internationaux, ou encore des avant-premières de nouveaux produits et collections. « La seule condition pour entrer dans le club est d'être un amoureux passionné de la marque italienne », explique celle-ci, mais aussi d'avoir téléchargé au préalable l’application Maserati sur smartphone via l'App Store et le Google Play Store.

« Le luxe est de plus en plus synonyme d'expériences, et notre rôle chez Maserati – au-delà d’assurer une excellente qualité de nos voitures – est de créer au travers de notre passion et de notre créativité des expériences plongeant nos consommateurs dans notre héritage italien fait de performance, d'innovation et de design, explique Davide Grasso, P-DG de Maserati. Grâce au programme d'adhésion Tridente, nous voulons tisser des liens indéfectibles avec nos passionnés fans et nos fidèles clients en créant des expériences sur mesure au centre desquelles ils se trouvent, et exclusivement disponibles via notre application Maserati Tridente ».

Une pyramide de fidélisation

Maserati Tridente propose trois niveaux d'adhésion couvrant différents niveaux de fidélité à la marque : un niveau Blu pour tous les fans du Trident et les passionnés d'automobile, un niveau Platinum pour tous les clients Maserati, incluant ceux qui possèdent une GranTurismo, une MC20 ou une MC20 Cielo spyder, tandis que Diamond représente le niveau le plus exclusif qui soit, uniquement accessible aux propriétaires de la super voiture de sport édition limitée Project24 ou aux collectionneurs de la voiture monoplace haute performance GT2.

L’application Maserati est déjà disponible sur plusieurs marchés, à savoir l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la France, la Belgique, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Après ses débuts en Italie en tant que marché pilote et en Chine, un programme d’adhésion plus vaste s'étendra à l'Amérique du Nord au second semestre 2023 et sera ensuite déployé dans le reste de l'Europe et de l'Asie en 2024.