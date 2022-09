Mathieu Caudal (Unu) : « Notre scooter électrique a du sens dans un environnement BtoB »

Société allemande créée en 2013, Unu déploie une activité multiple, œuvrant à la fois à la conception, au design et à l’ingénierie mais aussi à la gestion de la production de modèles de scooters électriques. Ayant pour souhait de « développer un scooter urbain de 50 cm3, avec un bon look et un prix abordable vendu en ligne sur notre site internet », Unu a diversifié sa clientèle aux professionnels avec l’avènement d’un nouveau modèle, le Unu Scooter Pro.

« Au-delà d’être électrique et connecté, il a été pensé, dans sa conception globale et mécanique, de façon à ce qu’il soit simple d’utilisation. C’est aussi un scooter qui a énormément de place dans le coffre, sous le siège […] Avec 100 km d’autonomie, c’est donc une proposition qui a beaucoup de sens dans un environnement BtoB », confirme Mathieu Caudal, co-fondateur et CEO de Unu. Grâce à des produits aux tarifs se situant dans une fourchette entre 3 000 et 4 000 euros et une application digitale, Unu épaule aussi les responsables de flotte dans la gestion des clés ou la localisation des scooters pour « obtenir des polices d’assurance moins chères ou des conditions de location plus intéressantes. »