Mathilde Courau (Fatec) distinguée par French Women Entrepreneurs 40

Lancé par le Women's Forum for the Economy & Society et BNP Paribas, en partenariat avec Be A Boss, Bpifrance, EcoVadis et HEC Paris, le French Women Entrepreneurs 40 est le premier palmarès qui met en lumière 40 entreprises françaises dirigées par des femmes.

Les lauréates ont été dévoilées lors du Women’s Forum Global Meeting, qui s’est tenu les 29 et 30 novembre 2022 à Paris. Mathilde Courau, lauréate de ce palmarès aux côtés de trente-neuf autres femmes entrepreneurs, intègre donc le « Club FWE40 », au sein duquel elle bénéficiera de plusieurs accompagnements de la part de l’ensemble des partenaires du palmarès tout au long de l’année.

Échange de best practices

« Je suis fière de compter parmi les quarante femmes entrepreneuses lauréates et de vivre cette complémentarité chez Fatec avec un index égalité homme-femme de 98/100, avec trois femmes au Codir (soit 33 %) et des équipes formidables. Bravo aux trente-neuf autres femmes entrepreneurs lauréates avec qui j'ai hâte d'échanger sur nos challenges et best practices », se réjouit Mathilde Courau, directrice générale adjointe de Fatec Group, qui connaît une forte croissance.