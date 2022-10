Mathilde Lheureux prend la direction de Free2move eSolutions

Filiale du groupe Stellantis concevant des technologies et des services accompagnant la transition vers la mobilité électrique, Free2move eSolutions vient de promouvoir Mathilde Lheureux au poste de CEO. Sa nomination sera effective dès le 1er novembre prochain.

À compter du mois de novembre, Mathilde Lheureux remplacera Roberto Di Stefano dans le fauteuil de chief executive officer de l’entité Free2move eSolutions. Le conseil d’administration a en effet nommé cette dernière à l’unanimité, sans oublier toutefois de remercier son prédécesseur « pour son excellent travail dans un contexte particulièrement tendu », lui qui continuera à travailler chez Stellantis à une autre fonction.

Un parcours 100 % PSA-Stellantis

Diplômé d’HEC, Mathilde Lheureux possède une expérience solide du managérat mais surtout un CV démontrant sa fidélité au groupe Stellantis (ex-PSA) avec plus de 15 années d’expérience chez le constructeur automobile. Avant d’occuper le siège de head of global talent and top management pour le groupe PSA puis Stellantis, celle qui est également passée par l’École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) a rempli le rôle de cheffe de l’équipe menée par Carlos Tavares de 2016 à 2020. Elle a aussi diversifié son profil professionnel en multipliant les missions auprès de nombreux départements du groupe, de la R&D aux affaires publiques en passant par la stratégie d’entreprise, depuis son arrivée en 2003.

Face à ce parcours polyvalent, les attentes qui pèsent sur les épaules de Mathilde Lheureux sont donc nombreuses, surtout dans un contexte de mobilité particulièrement mouvant. De ce fait, « dans le cadre de ses nouvelles fonctions de CEO chez Free2move eSolutions, Mathilde amènera l’entreprise à jouer un rôle clé dans la stratégie d’électrification de Stellantis présentée dans le plan Dare Forward 2030, transformant Free2move eSolutions en acteur majeur des solutions de recharge durables et rentables », détaille Brigitte Courtehoux, CEO de Free2move et membre du global executive committee de Stellantis.