Maxus Motors France confie l’entretien de ses utilitaires électriques à Norauto

Norauto vient de signer un partenariat avec Maxus Motors France qui lui confie la gestion de l’après-vente de ses véhicules utilitaires électriques. Ainsi, pour la première fois, l’enseigne de réparation multimarques devient le réseau de service officiel et agréé d’une marque de véhicules en assurant les prestations de service après-vente et de gestion de la garantie.

Arrivé depuis peu dans l’hexagone, le constructeur chinois Maxus Motor, propriété de SAIC motor est importé sur le territoire par Car East France. Le constructeur a prévu de commercialiser sur le sol français deux véhicules utilitaires légers, e-Deliver 3 et e-Deliver 9. Ces modèles 100% électrique seront disponibles dès le printemps sur la base de fourgons et de châssis cabine, de 4,8 m3 à 12,3 m3.

C’est pour le suivi après-vente de ces utilitaires qu’a été signé ce partenariat qui permettra aux propriétaires et utilisateurs de véhicules Maxus de pouvoir bénéficier de solutions de services d’après-vente et d’entretiens de Norauto. Rappelons que l’enseigne accompagne depuis plus de 20 ans, les artisans, les PME, les gestionnaires de flottes et les sociétés de leasing avec des équipes et des solutions dédiées aux exigences des professionnels.

« Norauto est fière d’accompagner le déploiement de Maxus dans l’hexagone en assurant la maintenance et la réparation de ces utilitaires électriques. Gage de confiance, ce partenariat incarne parfaitement les valeurs de notre enseigne résolument engagée vers des mobilités plus responsables. » Frédéric Cecconi, leader activité BtoB et partenariats chez Norauto.