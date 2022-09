Mazda envisage d’arrêter de produire des voitures en Russie

Alors que Toyota vient d’annoncer officiellement qu’il quittait le marché russe, Mazda étudie aussi cette hypothèse. Le groupe japonais exploite depuis 2012 une usine à proximité de Vladivostock dans le cadre d’une joint-venture 50-50 avec Sollers. Cette dernière est dotée d’une capacité de production annuelle de 50 000 unités et assemble des CX-5 et des Mazda 6 en plus de modèles Sollers.

Une décision encore en suspens

Handicapée par les problèmes d’approvisionnement de pièces détachées et de matières premières, Mazda réfléchit à stopper son accord avec Sollers et sa production locale, même si aucune décision n’a encore été prise. Ce choix pourrait être fait dans les semaines qui viennent dans la mesure où le marché russe s’effondre et où les perspectives géopolitiques restent sombres. Un choix qui n’est pas anodin car Mazda réalisait en moyenne 30 000 ventes par an en Russie.