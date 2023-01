Mazda France étend la garantie de ses voitures neuves à 6 ans

Mazda France double la durée de la garantie de ses voitures neuves à partir du 1er janvier 2023. La marque passe de 3 ans ou 100 000 km à 6 ans ou 150 000 km sur tous les véhicules neufs immatriculés à partir du 1er janvier. Une décision qui intervient au moment où la marque japonaise renouvelle sa gamme et accueille ses premiers modèles 100 % électriques. Forte d’une stratégie basée sur un positionnement premium, Mazda souhaite se différencier de ses concurrents, qui restent sur des durées plus limitées. Il s’agit bien d’un argument de vente supplémentaire et d’un signe de confiance dans la qualité de ses voitures. Même si la qualité et la fiabilité des véhicules neufs ont beaucoup progressé au cours des vingt dernières années, la hausse du contenu informatique des nouveaux modèles génère des bugs plus ou moins importants. Des mésaventures qui frappent notamment les marques premium. Mazda veut ainsi rassurer ses futurs clients en portant à 6 ans la durée de garantie de ses modèles actuels.

Rassurer et fidéliser

Cette garantie globale s’ajoute à d’autres garanties plus ciblées, qui restent inchangées. Ainsi, la peinture est garantie 3 ans, la garantie anti-perforation atteint 12 ans, les accessoires sont garantis 2 ans et la batterie électrique du MX-30 est garantie 8 ans ou 160 000 km. Enfin, la Mazda2 Hybrid bénéficie d’une nouvelle garantie de 6 ans ou 150 000 km sur sa batterie de traction. Si la garantie globale évolue, l’assistance reste valable pour 3 ans ou 100 000 km. Pour bénéficier de ce service sur les trois années suivantes, le client devra passer par le programme Mazda Assistance +, qui porte à 8 ans la durée de l’assistance, sous réserve d’un entretien effectué dans le réseau Mazda. Cette garantie portée à 6 ans devrait également bénéficier à l’après-vente de la marque. En effet, même si cette dernière n’est pas liée à un entretien dans le réseau mais selon les prescriptions du constructeur, de nombreux clients devraient se rendre chez leur concessionnaire pour effectuer ces opérations périodiques.