Mazda met en place la vente en ligne en Europe avec VTEX

Mazda Motor Europe vient de mettre en place un outil d’aide à la vente en ligne au Royaume-Uni avec son partenaire VTEX. Baptisé Vehicle Stock Locator, ce système rassemble tous les véhicules neufs disponibles dans le réseau Mazda du pays. L’internaute peut ainsi découvrir et sélectionner une voiture chez le distributeur de son choix et la réserver en ligne. Il confirme ensuite l’achat chez le concessionnaire. Actif depuis le mois de janvier dernier, cet outil amènerait chez les distributeurs des « prospects mieux qualifiés » selon le constructeur. Près de 60 % des clients passés par ce localisateur de stock seraient arrivés par l’intermédiaire des sites internet des concessionnaires. Au final, le taux de conversion des ventes aurait atteint 85 %. « Cette première étape de la transformation de notre expérience d'achat a suscité d'excellents commentaires de la part des concessionnaires et des clients », commente Matthias Sileghem, vice-président en charge de la communication et des affaires publiques de Mazda Motor Europe.

Déploiement européen en vue

À l’issue de ces premiers mois de fonctionnement, Mazda souhaite « ajouter de nouvelles fonctionnalités et affiner l’expérience utilisateur ». L’étape suivante devrait être un déploiement de cette solution « dans l’ensemble de nos 1 600 concessions et 22 pays européens où nous opérons », précise le vice-président. « Nous travaillons également sur une analyse de rentabilité afin d’ajouter les voitures d’occasion aux nouveaux modèles à la fin de l’année 2022 », ajoute Matthias Sileghem. Un complément qui nécessite plusieurs adaptations, comme l’explique le dirigeant. « Avec les voitures neuves, le prix d’achat final est convenu chez le concessionnaire. Avec les voitures d’occasion, nos concessionnaires doivent avoir la flexibilité nécessaire dans le système pour ajouter différentes images et informations sur l’état des véhicules, ainsi que leur prix de marché ». Au-delà de cette ouverture sur le véhicule d’occasion, Mazda vise un parcours d’achat complet pour tout type de voiture. L’outil devrait permettre de configurer le modèle, de réserver un essai, de calculer et confirmer le financement, d’acheter des accessoires et de valider l’acquisition des voitures neuves et d’occasion.