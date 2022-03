Mazda simplifie ses paiements en ligne en Europe

La plateforme digitale Connect for Platforms facilite les achats et les paiements entre les constructeurs automobiles et leurs clients. Mazda compte utiliser ce service en Europe et au Royaume-Uni pour son réseau de distribution.

Mazda Motor Europe vient de signer un partenariat avec Mollie, un fournisseur de services de paiement en ligne, afin de simplifier et de rendre transparent le parcours de paiement de ses clients. Cette démarche vise donc à renforcer la satisfaction client. Via Connect for Platforms, Mazda aura accès à une série de fonctionnalités allant de l'accompagnement dans la prise en main de l'outil, à la création de tableaux de bord intelligents, en passant par l'accès à des méthodes de paiement mondiales et locales permettant ainsi à son réseau de distribution de vendre facilement des produits et des services. « Alors que nous déployons notre offre de marketplace au Royaume-Uni et, à terme, dans toute l'Europe, les solutions simples, localisées et transparentes qu'offre Mollie, nous permettent de rester concentrés sur notre croissance et nos clients », assure Matthias Sileghem, vice-président de l'expérience client, de la communication et des affaires publiques chez Mazda Motor Europe. « Nous sommes fiers d'être les pionniers qui contribuent à la mise en place de cette nouvelle étape pour l'industrie automobile, et de travailler avec Mazda pour développer des produits de commerce électronique et des solutions de marketplace tournées vers l'avenir », complète Ken Serdons, directeur commercial de Mollie. Le déploiement de la technologie proposée par Mollie a commencé au Royaume-Uni et les marchés européens devraient suivre au cours du second semestre 2022.